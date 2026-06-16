La Policía localiza en Ecuador a una adolescente británica reportada como desaparecida

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Quito, 16 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este martes de la localización en la provincia andina de Imbabura de una adolescente británica reportada como desaparecida.

A través de investigaciones en Imbabura (norte) y en coordinación con la Interpol y Our Rescue, se localizó a la adolescente británica, «quien registraba una alerta internacional por desaparición», informó la Policía en sus redes sociales.

Añadió que las diligencias permitieron establecer su ingreso en Ecuador y posterior ubicación en compañía de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, sobre quien registraba una notificación internacional de la Interpol.

«Ante una presunta situación de vulnerabilidad asociada al delito de trata de personas, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección, coordinando el ingreso de la adolescente a una casa de acogida especializada en Quito, así como las rutas interinstitucionales de asistencia para garantizar su seguridad, integridad y bienestar», finalizó la Policía. EFE

sm/jrh