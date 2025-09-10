The Swiss voice in the world since 1935

La policía londinense detiene a un sospechoso de introducir gas lacrimógeno en el aeropuerto de Heathrow

La policía de Londres anunció este martes la detención de un sospechoso de introducir gas lacrimógeno en el aeropuerto de Heathrow, lo que provocó el lunes el cierre temporal del área de facturación de la Terminal 4.

El área de facturación del principal aeropuerto internacional del Reino Unido fue evacuado durante unas tres horas en la tarde del lunes, mientras los servicios de emergencia investigaban un «posible incidente con materiales peligrosos».

«Tras investigaciones urgentes, un hombre de 57 años fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma de fuego (espray CS) y por causar una molestia pública», declaró un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres.

Después de registrar la zona, «los agentes de la policía localizaron un bote de lo que se cree que es espray CS. Se piensa que esta sustancia provocó una reacción en las personas que estaban dentro del aeropuerto», indicó la policía.

El espray CS es un agente de control de disturbios, también conocido como gas lacrimógeno, que puede causar una sensación de ardor en los ojos, la garganta, los pulmones y la piel.

La policía informó que unas 20 personas presentaron síntomas de irritación y fueron atendidas, aunque el espray «no causó lesiones que pusieran en peligro la vida ni cambios permanentes en la salud».

El hombre permanece bajo custodia policial, y el incidente no está siendo tratado como acto relacionado con terrorismo.

