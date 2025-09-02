The Swiss voice in the world since 1935

La policía mata a un hombre tras acuchillar a varias personas en Francia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La policía francesa mató este martes a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial. 

El ataque se produjo durante la tarde cerca del Viejo Puerto, en un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.

El atacante, de nacionalidad tunecina, apuñaló a cinco personas, indicó el fiscal Nicolas Bessone. Uno de los heridos se encuentra en «estado crítico».

El hombre atacó al gerente de un hotel, del que había sido expulsado por impago, así como al hijo de este, otro cliente y dos transeúntes, agregó.

Un testigo presencial, residente del barrio, contó a periodistas de AFP en el lugar que la policía llegó «muy rápido». 

«Intentaron detenerlo frente a un restaurante de comida rápida y allí el hombre intentó atacar a un policía con un cuchillo. El policía gritó ‘Detente, detente’ antes de oír disparos», agregó.

Otro testigo contó haber visto a un hombre con «dos grandes cuchillos de carnicero».

alc-vk-jp-mca/tjc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR