La policía migratoria de EEUU detiene a ex capo de grupos criminales brasileños en fuga

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La policía migratoria estadounidense (ICE) anunció este lunes la detención de un ex capo de los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tras una persecución en Carolina del Norte (este).

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, alias «Don», tiene una orden de búsqueda y captura de Interpol lanzada por Brasil bajo los cargos de «asociación criminal» y «extorsión», explicó el comunicado de prensa.

El fugitivo intentaba huir en auto hacia México cuando fue interceptado en un control de tráfico en la ciudad de Mooresville.

Dell Aquilla mantenía a su esposa secuestrada en el auto, según las autoridades.

Al intentar huir, el ex capo criminal tuvo un accidente y fue capturado. En el vehículo hallaron un arma, dinero en efectivo y teléfonos celulares, según el comunicado de prensa.

Estados Unidos designó el 28 de mayo como organizaciones terroristas al PCC y al CV, a pesar de la oposición de Brasil.

Ambos grupos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

Actualmente son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas.

jz/lb