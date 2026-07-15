La policía migratoria de EEUU suspendió los controles en carretera tras dos muertes a tiros

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El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según medios estadounidenses.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron The New York Times y The Washington Post.

«Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados», matizó en declaraciones a Fox News el consejero de Donald Trump para temas de inmigración, Tom Homan.

La medida se anunció al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Un portavoz de ICE explicó que «el vehículo intentó huir del lugar» y que el agente había hecho uso de su arma «por temor por la seguridad del público».

En Scarborough, localidad cercana a Biddeford, decenas de personas se reunieron el martes frente a un centro de detención del ICE para protestar contra sus métodos. Portaban una pancarta que rezaba «Basta de matanzas».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de «asesinato».

La semana pasada, un ciudadano mexicano fue abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo.

También en ese caso el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión que los testigos contradicen.

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