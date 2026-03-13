La policía neerlandesa investiga un incendio provocado en una sinagoga en Rotterdam

La policía de Rotterdam inició el viernes una investigación sobre un breve incendio ocurrido durante la madrugada en una sinagoga de la ciudad, que no dejó heridos.

«El incendio ardió durante un corto momento antes de apagarse por sí solo. Nadie resultó herido», indicó la fuerza pública en X, invitando a cualquier testigo a ponerse en contacto y precisando que el fuego comenzó alrededor de las 02H40 GMT.

Un video no verificado, que muestra una explosión cerca de un edificio que parece ser la sinagoga afectada, circulaba el viernes en redes sociales. La policía declaró estar teniendo en cuenta esa grabación en su investigación.

«No hay lugar en Rotterdam para el antisemitismo, la intimidación, la violencia ni el odio hacia las comunidades religiosas», señaló Carola Schouten, alcaldesa de la urbe, a la agencia neerlandesa ANP.

El incidente suscita «mucha angustia entre nuestros conciudadanos judíos», añadió.

Una explosión tuvo lugar en la sinagoga de Lieja (Bélgica) poco antes de las 03H00 GMT en la madrugada del lunes, en un momento en que no había nadie en la calle.

La detonación no causó heridos, únicamente daños materiales, pero fue firmemente condenada por la clase política belga y por responsables de la Unión Europea. Las autoridades belgas están analizando un video de reivindicación potencialmente yihadista.

