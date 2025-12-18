The Swiss voice in the world since 1935
La policía registra la casa de la ministra de Cultura francesa por casos de corrupción

París, 18 dic (EFE).- La policía registró este jueves el domicilio de la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, quien también es la principal candidata conservadora a la Alcaldía de París para 2026, en relación a una de las invetigaciones por presunta corrupción abiertas contra ella.

La redada tuvo lugar en su domicilio de París y también en el Ministerio de Cultura y en el Ayuntamiento del distrito VII de París, que ella lidera igualmente desde 2008, según detalló la Fiscalía en un comunicado.

A la ministra, que también fue titular de Justicia de Nicolas Sarkozy (2007-2009), se le abrió una investigación judicial en octubre pasado por posibles delitos de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, receptación y blanqueo de capitales relacionados con el ejercicio del mandato de diputada al Parlamento Europeo.

El objetivo de las pesquisas es buscar pruebas sobre si Dati recibió dinero en 2010 y 2011 de la empresa energética GDF Suez, después rebautizada Engie, mientras era diputada del Parlamento europeo, según detalló France Télévisions.

Dati, que niega las acusaciones, ejerció de abogada entre 2009 y 2019 en paralelo a sus cargos públicos y se sospecha que recibió pagos de GDF Suez para defender sus intereses en el Europarlamento.

Este caso salió a la luz después de que el programa televisivo ‘Complément d’enquête’ (de France Télévisions) y el semanario Le Nouvel Obs revelaran en junio pasado documentos que apuntaban que Dati había percibido 299.000 euros a través de un bufete de abogados al que a su vez GDF Suez había pagado la misma cantidad en 2010 y 2011.

No son los únicos frentes que tiene abiertos la ministra, que se encuentra ya promocionando su candidatura a reemplazar a la socialista Anne Hidalgo de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en marzo de 2026.

El más grave es el que la llevará a juicio en septiembre de 2026, relacionado con 900.000 euros que Dati recibió entre 2010 y 2012 de una filial de la alianza Renault-Nissan (RNBV), igualmente mientras era diputada europea.

Está acusada de corrupción pasiva, tráfico de influencias, receptación de abuso de poder y receptación de abuso de confianza porque la instrucción apunta a que los pagos no correspondían a un trabajo real de consultoría jurídica, sino que encubrían actividades de cabildeo en el Parlamento Europeo.

También tiene una investigación abierta por 19 joyas de lujo no declaradas a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), cuyo valor se estima entre 420.000 y 600.000 euros. EFE

