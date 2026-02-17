La policía rusa detuvo a un hombre por organizar inmigración ilegal desde América Latina

1 minuto

Moscú, 17 feb (EFE).- Los servicios de seguridad rusos detuvieron a un extranjero acusado de organizar una ruta de inmigración ilegal desde América Latina a Rusia, informó este martes el Ministerio del Interior.

Las fuerzas del orden «detuvieron a un ciudadano de un país vecino sospechoso de facilitar la inmigración ilegal a través de un grupo organizado», comunicó la portavoz de Interior, Irina Volk, citada por TASS.

Según la representante de Interior, el autor, junto a sus cómplices, facilitaron la estancia ilegal de extranjeros en Rusia durante varios meses a través de la falsificación de documentos oficiales, tales como tarjetas de migración.

La investigación sostiene que los criminales empadronaban y empleaban de manera ficticia a sus clientes.

«Los principales clientes de esta organización criminal eran personas de países latinoamericanos», sostuvo la portavoz.

Mientras que el coste de los servicios «oscilaba entre los 50.000 (unos 650 dólares) y 150.000 rublos (casi 2.000 dólares)», añadió.

La policía detuvo al sospechoso tras identificar a un grupo de extranjeros que utilizó documentación falsificada durante un registro. El detenido se enfrenta a hasta 15 años de prisión.

A finales de enero, cuatro ciudadanos cubanos murieron en un incendio en Moscú a causa de una hoguera improvisada encendida por las víctimas para calentarse dentro de un albergue ilegal después de que se les cortara la luz por impago.EFE

mos/cg