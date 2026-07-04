La Policía rusa hace una redada en una discoteca de San Petersburgo por propaganda LGTBI

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Moscú, 4 jul (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas hicieron una redada la pasada noche en una discoteca de la ciudad de San Petersburgo por presunta «propaganda LGTBI», según informaron este sábado medios locales.

La Policía y la Guardia Nacional realizaron un registro en el club nocturno Cabaret, en la calle Raziézhaya de la ciudad portuaria, según el canal Baza de Telegram y el canal de televisión 78.

Junto a las unidades había agentes del Centro para la lucha contra el Extremismo y de la OMON, la principal fuerza antidisturbios y de operaciones especiales del país, tal y como se aprecia en un vídeo distribuido en redes sociales grabado por la propia Policía.

Tanto los asistentes como los empleados fueron registrados. La gerencia del club podría enfrentar cargos administrativos, afirman medios locales.

El canal Baza de Telegram sostiene que Cabaret era uno de los clubes gay más populares de toda Rusia, donde eran populares los eventos de transformismo.

La redada policial tuvo lugar en la fiesta por el 29 cumpleaños del local.

En noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso declaró el «movimiento internacional LGTBI» como «extremista» y lo prohibió en Rusia, tras lo cual las fuerzas de seguridad comenzaron a hacer redadas en locales que organizaban eventos LGTBI o eran frecuentados por el colectivo.

Esta misma semana, el dueño y dos empleados de un bar de la ciudad de Oremburgo, en los Urales, fueron condenados a hasta siete años de prisión por «propaganda LGTBI». EFE

mos/mra