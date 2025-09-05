La policía serbia dispersa con gas y granadas aturdidoras una marcha antigubernamental

3 minutos

Belgrado, 5 sep (EFE).- La Policía serbia utilizó este viernes gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar una marcha en la ciudad de Novi Sad contra el gobierno del nacionalista Aleksandar Vučić, que desde hace diez meses enfrenta una oleada de protestas en las que se le acusa de corrupción y autoritarismo.

La manifestación fue convocada por grupos de universitarios para denunciar que el Ejecutivo vulneró la autonomía de la Universidad al poner fin por la fuerza a los encierros iniciados hace meses en las Facultades de Filosofía y de Deportes de Novi Sad.

Tras varios discursos de estudiantes y profesores, los manifestantes comenzaron a caminar pacíficamente hasta la Facultad de Filosofía, informa la emisora N1.

Previamente, el Ministerio del Interior había informado de que tenía información, sin dar detalles, de que los participantes en la concentración no autorizada planeaban atacar a la Policía.

«Advertimos a todos los reunidos de que deben respetar la ley y no atacar a la Policía. De lo contrario, la Policía se verá obligada a actuar y a tomar todas las medidas previstas por la ley para proteger sus propias vidas, la seguridad y mantener el orden público y la paz», anunció en un comunicado.

La agencia Beta informa que los agentes dispersaron la marcha después de que bengalas y botellas fueran lanzadas hacia el cordón policial que se encontraba en la entrada de la Facultad de Filosofía.

Los manifestantes se refugiaron en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, pero la Policía también lanzó gas dentro de ese edificio, informa la agencia Fonet.

La emisora N1 mostró en directo imágenes de reporteras tosiendo por el gas lacrimógeno, sin apenas poder hablar.

Al menos una persona ha sido detenida, informan los medios, mientras no hay datos de heridos.

El presidente Vučić ha calificado a menudo de «terroristas» a los universitarios, a los que acusa de haber iniciado una revolución para echarlo del poder, y se niega a convocar elecciones anticipadas, como piden los universitarios.

La ola de multitudinarias protestas comenzó en noviembre del año pasado después de que murieran 16 personas en el desplome de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser renovada por empresas chinas.

La exigencia inicial de responsabilidades y de información sobre la adjudicación y ejecución de la obra pronto se transformó en una denuncia contra el Gobierno de Vučić, que domina la política serbia desde 2012.

Las protestas, mayoritariamente pacíficas, derivaron a mediados de agosto en varias jornadas de desordenes y choques entre la Policía y los manifestantes, con acusaciones mutuas de violencia y decenas de heridos y detenidos, pero la situación se había tranquilizado desde entonces. EFE

bd-as/eav

(foto) (video)