La policía sueca cree que el autor de tiroteo masivo en escuela eligió víctimas al azar

3 minutos

Copenhague, 20 feb (EFE).- La Policía sueca no tiene claro aún el motivo del autor del tiroteo del pasado 4 de febrero en una escuela para adultos de Örebro (a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo), en el que hubo 11 muertos, incluido el autor, pero anunció este jueves que se ha podido determinar que la elección de las víctimas fue casual.

«Sabemos que había estado inscrito en la escuela. No podemos decir más cosas más allá de que las víctimas fueron elegidas al azar», señaló en rueda de prensa el jefe regional adjunto de la Policía, Niclas Hallgren.

Las autoridades suecas confirmaron la semana pasada que el autor es Rickard Andersson, un joven de 35 años, y que entre los muertos figuran siete mujeres de entre 32 y 68 años y cuatro hombres con edades entre 28 y 48 años, todos residentes en Örebro, aunque no revelaron los nombres ni las nacionalidades.

Cinco personas siguen hospitalizadas, una de ellas de gravedad, mientras otra fue dada de alta la semana pasada.

Las embajadas de Siria y Bosnia han confirmado que entre los muertos hay nacionales suyos, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible motivo racista en el tiroteo en el Campus Risbergska, en las afueras de Örebro, y que cuenta con unos 2.500 alumnos que estudian formación profesional, sueco y otros cursos.

«La Policía todavía no tiene un motivo claro. Hemos recibido ayuda de nuestro grupo de perfiles de delincuentes para comprender quién era y por qué decidió cometer el tiroteo. Trabajamos con amplitud de miras y no excluimos nada, pero puede que no encontremos las respuestas que buscamos», afirmó la jefa de comando Emelie Bodegrim.

En la comparecencia, la Policía dio más detalles de los hechos: Andersson usó tres granadas de humo, disparó 70 cartuchos y tenía más de un centenar sin usar consigo.

«Desde que el tirador abrió fuego contra la primera patrulla, sólo disparó dos veces más: un tiro que no alcanzó a nadie y otro que acabó con su vida», dijo Hallgren, quien aseguró estar convencido de que la pronta llegada de la policía, seis minutos después de recibir la alarma, impidió que siguiera matando.

Las informaciones de testigos y de cámaras de vigilancia han permitido establecer que Andersson tomó un autobús y se bajó en la parada más cercana a la escuela a las 7.47 de la mañana, pero no se sabe qué hizo hasta que se le vio por primera vez en el recinto hacia las 11.30.

Andersson, que llevaba tres armas, ha sido descrito por medios suecos como una persona retraída, sin redes sociales, con problemas psíquicos, que no terminó el bachillerato y sin ingresos declarados en los últimos años.

El Gobierno sueco anunció la semana pasada que planea una reforma legal para aumentar la seguridad en los centros escolares, implantando más controles de acceso, registros en las mochilas de los alumnos y la obligatoriedad de introducir planes de emergencia. EFE

