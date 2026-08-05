La policía surcoreana allana oficinas de Starbucks por el fiasco de un anuncio que evocó una masacre

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La policía surcoreana realizó este miércoles una redada en las oficinas de Starbucks, informó el operador local de la cadena de cafeterías a la AFP, tras las acusaciones de que una desastrosa campaña publicitaria difamó a activistas asesinados durante unas protestas prodemocráticas en 1980.

Starbucks Corea causó un gran revuelo este año al lanzar el 18 de mayo una promoción denominada «Día del Tanque», en la que promocionaba una nueva línea de vasos de gran capacidad para sus bebidas.

El anuncio coincidió con el 46º aniversario del levantamiento de Gwangju, unas manifestaciones prodemocracia en las que murieron 165 civiles cuando la dictadura militar envió tanques a las calles, según el recuento oficial.

La reacción fue tal que se acusó a la cadena de trivializar el movimiento de protesta más emblemático del país y de insultar a los fallecidos, a quienes muchos surcoreanos recuerdan como mártires.

Un grupo civil y las familias de las víctimas presentaron una denuncia en la que acusan a miembros del Grupo Shinsegae, que opera Starbucks Corea, de difamar a los fallecidos y a sus familiares.

«La policía de Seúl realizó un allanamiento en la sede de Starbucks Corea esta mañana como parte de la investigación en curso», aseguró a la AFP un portavoz del Grupo Shinsegae, sin dar detalles.

La policía de Seúl confirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre la empresa, pero también se negó a brindar más información sobre el caso.

La denuncia menciona al presidente del Grupo Shinsegae, Chung Yong-jin, y a Son Jung-hyun, el ex director ejecutivo de Starbucks Corea, quien renunció a raíz de la polémica.

Corea del Sur es el tercer mercado más grande para el gigante del café, detrás de su país de origen, Estados Unidos, y de China.

La controversia ya dio lugar a una disculpa pública y al cierre excepcional de las más de 2.000 tiendas de la cadena en todo el país asiático para llevar a cabo sesiones de capacitación del personal en junio.

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