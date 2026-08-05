La Policía surcoreana registra sede de Starbucks tras polémica campaña vinculada a masacre

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Tokio, 5 ago (EFE).- La Policía de Corea del Sur registró este miércoles la sede de Starbucks en el país asiático por acusaciones de insultos vinculados a una polémica campaña promocional asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia, que desató boicots y disculpas públicas en mayo.

El equipo de investigación de delitos públicos de la Policía Metropolitana de Seúl inició a las 8:50 hora local (23:50 GMT del martes) un operativo en la sede ubicada en el distrito de Gangnam, en la capital surcoreana, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La orden de registro cita acusaciones de que Starbucks insultó a los participantes del movimiento prodemocrático de los años 80, por lo que los investigadores pretenden averiguar si los directivos de la compañía planearon un controvertido evento promocional con esa intención.

El registro de la Policía, que había sido criticada por la lentitud de la investigación, tuvo lugar después de detectar deficiencias en el proceso de auditoría interna de Starbucks presentados por el grupo Shinsegae, operador local de la empresa.

La polémica se desató el 18 de mayo, aniversario del levantamiento en la ciudad de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan, cuando Starbucks lanzó en Corea del Sur una promoción en línea llamada ‘Tank Day’ para vender vasos térmicos.

Esta campaña desató críticas entre los que consideraron que el nombre y los eslóganes promocionales evocaban los tanques utilizados en Gwangju y el asesinato de un estudiante en la represión militar de los años 80.

El escándalo derivó en disculpas públicas del presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin, el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea, boicots de trabajadores e instituciones gubernamentales y críticas del presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Asimismo, la plantilla de Starbucks en el país asiático recibió capacitación sobre conciencia histórica y sensibilidad social a mediados de junio, cuando cerró antes de tiempo sus más de 2.000 sucursales para realizar las clases de historia. EFE

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