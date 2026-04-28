La policía turca disuelve una protesta de mineros en huelga de hambre

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La policía turca disparó gases lacrimógenos el lunes para dispersar una protesta de decenas de mineros que llevan una semana en huelga de hambre para reclamar el pago de salarios atrasados.

Los 110 mineros caminaron 180 kilómetros durante nueve días desde la provincia de Eskisehir (centro) hasta la capital, Ankara, y realizan una sentada con el torso desnudo frente al Ministerio de Energía desde hace una semana para exigir una reunión con el ministro.

Se han negado a ceder en sus demandas, a pesar de haber sido arrestados el martes pasado y retenidos durante unas 14 horas, según su sindicato.

Los mineros exigen el pago de salarios atrasados e indemnizaciones por despido al responsable de la compañía para la que trabajan, Doruk Mining.

Este lunes organizaron una nueva protesta. Con cascos amarillos intentaron resistir frente a la policía entrelazando los brazos.

La policía disparó gases lacrimógenos para dispersarlos, constataron periodistas de AFP.

Los mineros se tumbaron entonces en la acera junto a sus cascos. En algunos de ellos se leía: «Luchando por nuestro pan».

El sindicato de mineros dijo en X que dos de sus miembros han sido arrestados, incluido su presidente, Gokay Cakir.

«No hemos recibido nuestros últimos cinco o seis salarios», dijo a la AFP uno de los trabajadores, que pidió el anonimato.

Doruk Mining es una subsidiaria de Yildizlar SSS, que se hizo cargo de la mina y de la central eléctrica adyacente que la abastece en 2022, despidiendo o suspendiendo a cientos de trabajadores.

El sindicato dice que la empresa debe a los trabajadores salarios atrasados masivos.

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