La popular actriz cubana Paula Alí muere en La Habana a los 90 años

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La Habana, 3 ago (EFE) .- La popular actriz cubana de televisión, cine, radio y teatro Paula Alí falleció este lunes en La Habana a los 90 años, según informó la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Alí (1936), quien había recibido el pasado 22 de julio el Premio Nacional de Televisión 2026, fue “una de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo cubano con una trayectoria de más de seis décadas”, señaló el comunicado de la UNEAC.

La nota lamentó el fallecimiento de la actriz y consideró que con su muerte deja un “vacío inmenso en la cultura de la mayor de las Antillas”.

“Su rostro se volvió familiar para varias generaciones de cubanos a través de sus participaciones en telenovelas, programas humorísticos, largometrajes y montajes teatrales”, resaltó el comunicado de la UNEAC.

Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión y en 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí para luego ingresar en 1970 al grupo Teatro Estudio. Además, formó parte de otros colectivos escénicos como Teatro Estudio y El Público.

La actriz también llevó su arte a escenarios internacionales mediante giras por Portugal, la entonces Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Recibió otros reconocimientos nacionales e internacionales como la distinción por la Cultura Nacional, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión (2012) y el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias de Colombia (2003). EFE

cdg/psh