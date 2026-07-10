La popularidad de Putin vuelve a caer en medio de crisis de combustible, según sondeos

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Moscú, 10 jul (EFE).- Los índices de popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, volvieron a caer en medio de la grave crisis de combustible que vive este país debido a los ataques ucranianos contra las refinerías en territorio ruso, según los sondeos publicados este viernes.

La confianza en Putin cayó un 1 % en la última semana, hasta el 72,3 %, señalan las encuestas realizadas por el Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública (VTsIOM).

En cuanto a la confianza en la gestión del jefe del Kremlin, descendió del 66,9 % al 66 %. Ambos indicadores están a la baja desde hace dos semanas.

La popularidad del líder ruso sufrió un claro desplome entre marzo y abril hasta alcanzar los niveles de antes de la guerra, tras lo que VTsIOM modificó el método de las encuestas, que ahora incluyen también entrevistas personales.

Con todo, la tendencia a la baja se ha reanudado coincidiendo con el déficit en el suministro de combustible, que ha provocado un gran descontento entre la población.

La crisis ha obligado a las gasolineras a introducir limitaciones en todo el país, especialmente en regiones como la anexionada península de Crimea, donde los precios se han disparado.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció hoy por primera vez la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.

«Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan de manera estable. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que la refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones» ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia TASS.

Varias plataformas digitales rusas han puesto en marcha estos días unos mapas interactivos que muestran en tiempo real las gasolineras rusas en las que los vehículos pueden repostar en medio de los problemas de desabastecimiento.

Según medios internacionales la crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a las refinerías rusas, ha afectado a un tercio de los aproximadamente 145 millones de habitantes de este país.

Esto se suma al hartazgo con la guerra, la contracción económica y el bloqueo de internet, lo que ha provocado una caída de la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, a falta de poco más de dos meses para las elecciones legislativas. EFE

mos/jgb