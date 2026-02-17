La portavoz de Seguridad Nacional de EE.UU., gran defensora de las redadas, deja su cargo

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Tricia McLaughlin, principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. y gran defensora de los operativos migratorios del Gobierno de Donald Trump, dejará próximamente su cargo, según informaron medios estadounidenses este martes.

Fuentes del DHS dijeron al digital Politico que McLaughlin informará este martes de su partida, que se prevé para la próxima semana.

Desde que se integró al Gobierno de Trump, la portavoz ha sido una fuerte defensora en los medios de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), especialmente en la cadena FOX, donde es una invitada habitual.

Su salida se da justo cuando la Administración de Trump y el DHS enfrentan duras críticas por las agresivas redadas migratorias y el control de las protestas, que desembocaron en la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis, Reene Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Este martes, el DHS entró en su cuarto día de cierre administrativo, después que los demócratas se negaran a firmar el presupuesto para el departamento a menos que se establezcan reformas a la manera en que se desarrollan los operativos migratorios.

La Casa Blanca se ha visto obligada a dar un giro en su agresiva respuesta, ya que el zar fronterizo, Tom Homan, anunció la semana pasada que retiraría a la mayoría de agentes en Mineápolis.

Las encuestas recientes han indicado un cambio en la opinión pública sobre el control migratorio. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que Trump se ha excedido al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses, según un sondeo de AP-NORC. EFE

