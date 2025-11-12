La próxima edición de la Conferencia del Portugués y el Español se celebrará en España

Praia, 12 nov (EFE).- La quinta edición de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) se celebrará en 2027 en España, en una ciudad aún por concretar, después de estrenarse en Lisboa en el año 2019, y de continuar celebrándose en Brasil (2022), Paraguay (2023) y Praia, la capital de Cabo Verde.

En el cierre de la cuarta edición de la CILPE, celebrada en la capital caboverdiana, la directora general de Multilingüismo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Ana Paula Laborinho, reveló este miércoles que España acogerá la próxima edición de una cita que busca fomentar la cooperación entre el español y el portugués.

Bajo el lema ‘Multilingüismo, Interculturalidad y Ciudadanía’ y promovida por la OEI, la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española se celebró durante dos días en el campus Palmarejo de la Universidad de Cabo Verde, y ha puesto en el centro del debate el valor económico de las lenguas o se ha detenido en dar a conocer buenas prácticas en materia de educación multilingüe en Iberoamérica.

Adultocentrismo o inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) fue uno de los temas clave de la CILPE. Los retos a los que, en diferentes ámbitos, se enfrentan el español y el portugués con la consolidación de esta nueva herramienta tecnológica se abordaron en varios paneles a lo largo de las dos jornadas de la conferencia.

Por ejemplo, salió a relucir este miércoles en el debate ‘Lenguas, educación y tecnologías digitales’, en el que el sociólogo Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la OEI, lamentó la ausencia de las «nuevas generaciones» en la cita, y rechazó ver la lengua como «una discusión adultocéntrica».

«Me da la impresión de que muchas veces estamos discutiendo sobre la lengua desde el adultocentrismo y no desde el diálogo intergeneracional», censuró Opertti.

Y, al hablar sobre la inteligencia artificial, citó al filósofo y ensayista bilbaíno Daniel Innerarity: «Dice que el gran tema de la inteligencia artificial no es ser un recurso, un instrumento, ni siquiera la regulación ética, sino la democracia», es decir, «cómo pensamos la gobernanza democrática de los algoritmos».

«Cómo pensamos que los humanos tenemos que tomar las decisiones fundamentales para gobernar los algoritmos. Entonces, la discusión de la inteligencia artificial en educación no es una discusión solo del instrumento; no es solo el ChatGPT. Es una discusión del tipo de democracia que queremos construir, de gobernanza democrática de los algoritmos», razonó.

Así, Opertti abogó por pensar en la inteligencia artificial como un «socio de la inteligencia humana», y señaló que es «fundamental invertir en las inteligencias humanas».

El español, desbancado como segundo idioma del mundo

En otro panel, Guillermo López Gallego, de la Dirección General del Español en el Mundo, recordó que, según el Anuario del Instituto Cervantes de 2025, el español «tiene casi 520 millones de hablantes nativos» en el mundo y 127 de hablantes potenciales, esto es, aquellos que estudian el idioma o tienen una competencia limitada.

El español es la segunda lengua en las Naciones Unidas y ocupa el mismo puesto en internet, agregó López Gallego, pero subrayó que, sin embargo, ha sido desbancado como el segundo idioma más hablando del mundo.

Porque, según el citado informe del Instituto Cervantes, el chino mandarín sigue siendo la lengua más hablada en el planeta, pero el hindi se convierte en la segunda, superando, así, al español.

López Gallego, que aseguró que España se pondrá a trabajar «ya» para acoger la CILPE, esuno de los más de 70 especialistas que tomaron la palabra en la cuarta edición de la conferencia, que fue inaugurada por el cardenal portugués José Tolentino de Mendonça y clausurada por la escritora Ana Maria Gonçalves, primera mujer negra en ingresar en la Academia Brasileña de Letras. EFE

