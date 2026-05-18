La premio nobel iraní es dada de alta y continúa recuperación en su casa, según allegados

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París, 18 may (EFE).- La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha sido dada de alta de la unidad de cuidados coronarios (CCU) del hospital Pars de Teherán y ha sido trasladada a su domicilio, donde continuará su recuperación bajo seguimiento médico ambulatorio, según informó este lunes la Fundación que lleva su nombre.

Durante las próximas semanas deberá realizar un seguimiento de sus complicaciones de salud con su equipo médico mediante visitas al hospital y sesiones diarias de fisioterapia ambulatoria, señaló la Fundación Narges Mohammadi en un comunicado publicado en su página web y en sus redes sociales.

Según sus médicos, entre ellos cardiólogos y neurólogos, es «absolutamente vital» que permanezca bajo estrecha observación médica y reciba atención terapéutica especializada fuera de la prisión en la que estuvo encarcelada por varias condenas por cargos relacionados con «propaganda contra el Estado» y «conspiración contra la seguridad nacional». EFE

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