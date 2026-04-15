La Premio Nobel Menchú y el expresidente de Ecuador Mahuad participarán en ExpoSostenible

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Santo Domingo, 14 abr (EFE).- La feria ExpoSostenible 2026 dará comienzo mañana con una agenda «robusta» y la participación de actores clave del ámbito público, privado y social, y expositores internacionales como la Premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, y el expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.

La exposición procura consolidar a Santo Domingo como el epicentro del diálogo y la acción en materia de sostenibilidad en el Caribe, informaron hoy sus organizadores.

El encuentro de dos, a celebrarse en un hotel de la capital, reunirá a líderes empresariales, representantes gubernamentales, organismos internacionales, académicos y emprendedores, en un espacio diseñado para impulsar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el país y la región.

Durante el primer día, la jornada iniciará a las 8:30 de la mañana con el acto de inauguración de ExpoSostenible 2026, seguido de una conferencia internacional a cargo de Menchú, enfocada en desarrollo sostenible, paz y cultura.

La agenda incluye intervenciones como la conferencia de ‘Paneles sobre seguridad hídrica, inversión sostenible, infraestructura resiliente y sistema financiero sostenible’, a cargo del director de la CAASD, Felipe ‘Fellito’ Suberví.

La jornada cerrará con la conferencia magistral del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sobre el rol de las mipymes en la sostenibilidad dominicana.

En paralelo, el espacio EcoHub desarrollará actividades educativas y dinámicas desde las 10:30 de la mañana, incluyendo presentaciones sobre restauración ambiental, prácticas institucionales sostenibles, formación STEM, uso de residuos agroindustriales, voluntariado estudiantil y ruedas de innovación y emprendimiento.

También se abordarán temas de financiamiento para mipymes y sostenibilidad como ventaja competitiva.

El segundo y último día de ExpoSostenible contempla una conferencia magistral del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, sobre liderazgo en contextos complejos y sostenibilidad.

Además, se desarrollarán paneles sobre economía circular, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y resiliencia nacional, junto a conversatorios con destacadas empresas que están transformando sus sectores.

El EcoHub continuará con una programación enfocada en educación ambiental, innovación, bioplásticos, microalgas, formación STEM y emprendimiento, incluyendo una rueda de innovación y espacios dedicados a las mipymes y el acceso a financiamiento.

El evento concluirá con el reconocimiento a empresas que impulsan la transformación sostenible en la República Dominicana, la premiación al mejor stand y un cóctel de cierre.

Con esta nueva edición, ExpoSostenible reafirma su compromiso de convertirse en un catalizador de ideas, proyectos y políticas que contribuyan a construir una República Dominicana más resiliente, inclusiva y sostenible.EFE

rsl