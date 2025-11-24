La prensa azerbaiyana desmiente que el país suministre a Ucrania cazas de combate

1 minuto

Bakú, 24 nov (EFE).- Algunos medios oficialistas de Azerbaiyán desmintieron este lunes la publicación del diario británico Daily Express en la que acusaba al país de suministrar a Ucrania cazas de combate Su-22 en lugar de ayuda humanitaria.

Acusan a la publicación de sensacionalismo y ser parte de una campaña para involucrar a Azerbaiyán en la guerra iniciada en febrero de 2022 para desestabilizar el país.

Ediciones como Caliber y Minval señalan que si fuera verdad, Rusia lo sabría y se habría pronunciado de inmediato.

Minval tacha de inverosímil que un caza de combate viaje a través de Turquía, Sudán y Alemania disfrazado de ayuda humanitaria y califican el artículo del medio británico como «película barata».

Ambos medios oficialistas, que citan fuentes propias, defienden que la postura de Azerbaiyán se ha mantenido inalterada en la neutralidad a lo largo de todo el conflicto bélico.

Oficialmente, Bakú suministra a Ucrania ayuda humanitaria y gas sin ocultar las rutas ni los destinos, afirman los medios azerbaiyanos.

El sábado el diario Daily Express acusó a Azerbaiyán de vender en secreto a Ucrania cazas Su-22.EFE

fg-mos/pddp