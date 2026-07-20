La prensa de Asia destaca «merecido triunfo» de España y las lágrimas de Messi en la final

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Bangkok, 20 jul (EFE).- Los medios de comunicación de Asia destacaron este lunes el triunfo de España en la final de la Copa del Mundo sobre Argentina, sin dejar de resaltar el llanto de Lionel Messi tras ser derrotado por 1-0 en una prórroga en Nueva Jersey.

Aunque las selecciones asiáticas quedaron fuera del torneo en las primeras rondas, miles de fanáticos siguieron los partidos en todo el continente hasta la final, transmitida en horas de la madrugada en Asia, donde, de igual forma, se concentraron multitudes para apoyar tanto a España como a Argentina.

Cuando ya amanecía el lunes en la región de Asia-Pacífico y quedaba claro que España se coronaba como la mejor del mundo, los portales más grandes y especializados del continente centraron sus publicaciones en esta hazaña.

Victoria formidable

Medios en China como el Global Times e iQuiyi Sports describieron como «formidable» y «claramente superiores» durante la final a La Roja, que consiguió la victoria gracias a un gol en el minuto 106 de Ferrán Torres, que sustituyó a Mikel Oyarzabal en el segundo tiempo.

Asimismo, en India la web especializada Sportskeeda remarcó la excelencia y la presión mostrada por los españoles, especialmente por Torres, a quien calificaron como «el héroe» del encuentro.

La derrota de Messi

En Japón, el diario deportivo Nikkan Sports destacó que el sueño de Messi de revalidar el Mundial «se desvaneció» ante una España joven que cerró el torneo con un solo gol encajado y amplió a 38 partidos su racha invicta.

La agencia de noticias coreana Yonhap dijo que Luis de la Fuente diseño una defensa asfixiante para la final, mientras que Argentina no disparó en los 90 minutos y «la magia de Messi» no apareció en su «último tango».

Celebraciones en Sudeste Asiático

Algunos medios dieron cobertura a las concentraciones de fanáticos españoles y latinoamericanos que hincharon por sus equipos en países donde casi nadie habla español.

En Singapur, el diario Straits Times mostró vídeos de personas cantando «yo soy español» y ondeando su bandera en una calle de la ciudad-Estado, donde también hubo seguidores de Argentina.

En Indonesia, donde el Jakarta Post destacó que España ha frustrado el sueño de Messi, decenas de personas hicieron una caravana a bordo de motocicletas en Maluku, en el este del archipiélago.

Trump se cuela

Los principales medios australianos coincidieron en destacar que España fue la justa campeona del Mundial, aunque con enfoques distintos.

Nine, una de las principales emisoras australianas, en cambio, dedicó gran parte de su cobertura a la polémica protagonizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la entrega del trofeo, destacando cómo permaneció en el escenario eclipsando parcialmente el momento.

La cadena pública tailandesa Thai PBS también dedicó un espacio en su portada a esta aparición de Trump segundos antes de que los españoles levantaran su segunda copa en 16 años. EFE

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(foto)(vídeo)