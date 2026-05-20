La prensa ecuatoriana agota elogios para Narváez tras su tercera victoria de etapa

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Guayaquil (Ecuador), 20 may (EFE).- La prensa ecuatoriana abundó este miércoles en elogios a Jhonatan Narváez tras enlazar su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia.

«Clase magistral de Jhonatan Narváez», tituló el diario electrónico Primicias, tras destacar que ‘el Lagarto’ sigue haciendo historia.

Para El Universo, el ciclista del UAE está en pleno estado de gracia al cobrar protagonismo en la undécima etapa de 195 kilómetros disputada entre Porcari y Chiavari.

El matutino Expreso celebró que el ecuatoriano se ha consolidado » como una de las grandes figuras latinoamericanas de la competencia».

El rotativo El Comercio subrayó que Narváez ha superado a su compatriota Richard Carapaz, ganador del Giro en 2019, pues los tres triunfos que lleva en la edición 109 alargan su leyenda tras las victorias parciales obtenidas en las ediciones de 2020 y 2024. EFE

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