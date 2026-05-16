La prensa ecuatoriana destaca el triunfo de Jonathan Narváez

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Guayaquil (Ecuador), 16 may (EFE).- La prensa ecuatoriana resaltó este sábado el nuevo triunfo del ciclista Jonathan Narváez y señaló que «nadie lo detiene» en la disputa del Giro de Italia, tras adjudicarse la octava etapa con un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo.

«¡Nadie lo detiene! Jonatan Narváez firma doblete en el Giro de Italia y gana la octava etapa», destacó el diario El Universo en su sección virtual.

Para el matutino el Expreso, Narváez continúa brillando en el Giro al conquistar la octava etapa y firmar su segunda victoria parcial en la presente edición de la carrera italiana, consolidándose como una de las grandes figuras latinoamericanas del certamen.

Asimismo, dice que el corredor del UAE Team Emirates XRG «protagonizó una exhibición de resistencia y estrategia» tras mantenerse en fuga durante más de 75 km y resistir el ataque constante de un grupo perseguidor que llegó a tener más de 30 ciclistas.

El Comercio señaló que «¡Ecuador manda!, el ciclista ecuatoriano sigue brillando como una de las grandes figuras del Giro», y añadió que Narváez «volvió a demostrar toda su potencia, inteligencia táctica y explosividad en un recorrido».

El diario Extra publicó que la victoria ratifica el gran nivel del ciclista ecuatoriano y lo convierte en uno de los corredores más exitosos de esta edición del Giro, pues «Narváez ya había celebrado otra etapa anteriormente (la cuarta) y ahora fortalece sus aspiraciones dentro de la competencia».

Añadió que «aumenta la ilusión de los aficionados ecuatorianos y confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva».

Mientras, El Diario expresó destacó que, «con este resultado, el ciclista acumula cuatro victorias de etapa en el Giro en su historial profesional, obtuvo las anteriores en las ediciones de 2020 y 2024, además de su reciente éxito el pasado martes en la cuarta etapa con llegada en Cosenza, igualando el récord de su compatriota Richard Carapaz», ganador del Giro en el año 2019. EFE

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