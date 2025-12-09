La prensa extranjera, decepcionada por las continuas demoras de Supremo israelí sobre Gaza

2 minutos

Jerusalén, 9 dic (EFE).- La Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) se mostró este martes «decepcionada» por el hecho de que el Tribunal Supremo siga concediendo prórrogas al Gobierno israelí -ya ha dado nueve en total- para presentar alegaciones a la solicitud de los periodistas de entrar en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la asociación -que engloba a periodistas que trabajan para la prensa extranjera en Israel y en los territorios palestinos- expresa su decepción por la nueva resolución de hoy del Supremo de aplazar, hasta el 21 de diciembre, su decisión sobre la libre entrada de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva israelí de octubre de 2023.

«Este es el noveno retraso de este tipo desde que presentamos nuestra petición en septiembre de 2024», destaca la FPA, que considera «absurda» esta situación.

«Nos consterna que el Gobierno siga dando largas y nos decepciona profundamente que el tribunal siga permitiéndolo. Estas reiteradas demoras han privado al mundo de una visión más completa de la situación en Gaza y han convertido todo el proceso legal en una burla», denuncia.

En 2024, el Supremo israelí ya denegó otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad.

El Tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real.

Actualmente, en Gaza hay un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, que ha supuesto la retirada de las tropas israelíes de la mitad del enclave palestino.

A pesar de la tregua, se registran gazatíes muertos cada día por fuego israelí, incluidos mujeres y niños, a los que el Ejército israelí suele calificar de «terroristas» que suponían una amenaza para sus soldados.

En estos más de dos años, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente, durante unas pocas horas y sin presencia de civiles gazatíes.

La información sobre lo que pasa en Gaza recae así sobre los periodistas palestinos que quedan en la Franja.

Según los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado este martes, Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación y allí han muerto a lo largo de este año 29 periodistas en la actividad de sus funciones. EFE

