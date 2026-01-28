La prensa extranjera expresa decepción con la justicia de Israel por la falta de acceso a Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén expresó este miércoles su decepción porque el Tribunal Supremo de Israel volvió a aplazar su respuesta a la petición de acceder de manera libre e independiente a Gaza.

«La Asociación de Prensa Extranjera está profundamente decepcionada de que el Tribunal Supremo de Israel haya vuelto a aplazar el fallo sobre nuestro recurso para un acceso libre e independiente de la prensa a Gaza», señaló la entidad en un comunicado.

Desde el estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, desencadenada por ataques del grupo militante palestino Hamás en territorio de Israel, el gobierno israelí ha prohibido que periodistas extranjeros entren de forma independiente a la Franja.

En su lugar, Israel ha permitido únicamente que un número limitado de reporteros entre a Gaza, en una decisión adoptada caso a caso, integrados con su ejército.

Ante ese cuadro la Asociación (FPA, por sus siglas en inglés) presentó su recurso en 2024, tras lo cual el tribunal concedió al gobierno varias prórrogas para presentar su respuesta.

El martes, el tribunal volvió a negarse a responder a la solicitud de la FPA y pidió al gobierno israelí que lo mantenga informado de la situación de aquí al 31 de marzo de 2026.

«Más preocupante aún es que el tribunal parece haberse dejado influir por los argumentos de seguridad del Estado, que se presentaron a puerta cerrada y sin la presencia de los abogados de la FPA», agregó la entidad.

Este «proceso secreto no nos ofrece oportunidad de rebatir esos argumentos y allana el camino para el cierre arbitrario y de duración indefinida de Gaza a los periodistas extranjeros», apuntó.

La FPA afirmó que no existen argumentos de seguridad que justifiquen lo que calificó como la «prohibición general» de acceso de los medios a Gaza.

La prohibición, apuntó la entidad, se aplica cuando «trabajadores humanitarios y otros funcionarios están siendo autorizados a entrar en Gaza».

