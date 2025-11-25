La prensa húngara asegura que Orbán viaja el viernes a Moscú para entrevistarse con Putin

Budapest, 25 nov (EFE).- La prensa húngara aseguró este martes que el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, viajará este viernes a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

«El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes 28 de noviembre, en Moscú, en el Kremlin, según me ha revelado una fuente fiable que conoce bien los detalles del viaje», aseguró el renombrado periodista de investigación Szabolcs Panyi, editor del portal ‘VSquare’.

El Gobierno húngaro no confirmó ni desmintió el viaje a Rusia de Orbán, mientras que el propio Panyi, cuya información fue citada por la mayoría de los medios húngaros hoy, prometió ofrecer más detalles al respecto este jueves.

«Informaremos al público sobre los viajes del primer ministro conforme a la práctica establecida», señaló la oficina de Orbán en declaraciones al portal de noticias 24.hu.

El posible viaje del mandatario húngaro, considerado el principal aliado de Putin dentro de la Unión Europea (UE), coincide con las negociaciones sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Desde que Rusia atacó Ucrania, Orbán y Putin se han entrevistado tres veces, recordó Panyi hoy.

La última vez que Orbán viajó a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso fue el 5 de julio de 2024 en el marco de una supuesta «misión de paz», pocos después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria de la UE.

Esa «misión» del primer ministro, sin autorización previa de los socios comunitarios, suscitó críticas por parte de Unión Europea, que afirmó que Orbán no la representa «de ninguna manera».

El presidente estadounidense, Donald Trump, también aliado de Orbán, ha presentado un plan de paz para Ucrania, que ha sido criticado por Kiev y la mayoría de los líderes europeos por contener las principales exigencias de Moscú, entre ellas la cesión de territorios de Ucrania y una reducción drástica de su ejército.

En los últimos días EE.UU. y Ucrania han acordado un nuevo plan de 19 puntos y Kiev ha calificado esas negociaciones de «exitosas».

El viernes pasado Orbán había dicho que «las próximas dos o tres semanas serán cruciales. Algo se está desarrollando. Se acerca la cumbre de Budapest», aludiendo a un posible encuentro entre Trump y Putin en la capital húngara, que al final nunca se produjo. EFE

