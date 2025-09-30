La prensa israelí celebra el respaldo de Netanyahu al plan de Trump para Gaza

4 minutos

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Las secciones de opinión de los principales medios de Israel celebraron este martes el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, destacando que supondría la liberación de todos los rehenes y que desplaza la presión hacia Hamás, aunque se muestran escépticos sobre que el grupo islamista lo acepte.

La prensa israelí expresa opiniones positivas generalizadas acerca de la decisión del primer ministro de adoptar la iniciativa de Washington, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás.

«La disculpa de Netanyahu a los cataríes y su apoyo al plan para poner fin a la guerra quizás sea el momento político más importante desde el inicio de la guerra. Esto no se debe a que Hamás diga ‘sí’ (¡ojalá! Pero las probabilidades son escasas), sino a que ahora la presión se está desplazando hacia la organización terrorista», reflexiona un columnista de N12, la división de noticias del medio televisivo más influyente del país.

«Las palabras explícitas ‘Estado palestino’ figuran en el plan que Israel aceptó. Este es un precedente muy importante que demuestra que la solución de los dos Estados sigue vigente desde la perspectiva de la administración de Trump, la región y Netanyahu», se afirma en una columna de opinión de Ynet, el portal virtual del periódico de mayor tirada del país, Yedioth Ahronoth.

En un análisis sobre la postura del mandatario, Haaretz, el diario israelí más identificado con la izquierda progresista y liberal, expresa su escepticismo ante las palabras de Netanyahu, advirtiendo que el primer ministro podría «frustrar el ambicioso plan de Trump» por motivos de política interna.

«Desde que estalló la guerra el 7 de octubre de 2023, Netanyahu ha interrumpido las negociaciones y los acuerdos de alto el fuego en Gaza de diversas maneras. La pregunta ahora es si también optará por hacerlo en un año electoral», recoge.

Colaboradores de The Times of Israel, medio liberal moderado escrito en inglés y dirigido a audiencias tanto israelíes como internacionales, aplauden la actuación de Netanyahu y sus «cambios significativos de última hora» en torno «al alcance y la naturaleza de la retirada» del Ejército de la Franja, así como su exigencia del desarme del grupo islamista Hamás.

El editorial de The Jerusalem Post, periódico virtual de centro-derecha, celebra el potencial del plan para «traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra sin restaurar el gobierno de Hamás».

«Toda propuesta de paz viable debe abordar tres cuestiones: cómo salvar vidas ahora, quién gobernará Gaza mañana y cómo evitar que el terrorismo regrese. El plan del presidente estadounidense Donald Trump, presentado el lunes, cumple con las tres con claridad y precisión».

El plan de Trump, que no hace referencia a la Cisjordania ocupada, incluye un alto el fuego inmediato en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno tecnócrata de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Posteriormente, una Autoridad Palestina que el plan describe como «reformada», sin ofrecer más detalles, asumiría el control del enclave, mientras Hamás sería desmilitarizado y no podría formar parte de un futuro gobierno.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para «una coexistencia pacífica», y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

En sus declaraciones del lunes, Netanyahu advirtió que si Hamás no acepta la propuesta de Trump, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta «terminar el trabajo». EFE

ybp/mt/jfu