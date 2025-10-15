La prensa turca pide esclarecer la muerte violenta de un reportero de investigación

2 minutos

Estambul, 15 oct (EFE).- Una de las principales asociaciones de periodistas de Turquía (TGC) exigió este miércoles al Gobierno arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte del periodista de investigación y activista medioambiental Hakan Tosun, fallecido tras sufrir una agresión en la calle por motivos aún no aclarados.

Tosun fue agredido a golpes en la noche del viernes al sábado pasados en el barrio de Esenyurt, en la periferia occidental de Estambul y trasladado a un hospital, donde falleció el lunes a causa de un derrame cerebral.

La policía ha detenido a dos jóvenes, pero no ha divulgado su identidad ni los posibles motivos, y la familia de Tosun ha denunciado ante la prensa incongruencias en lo que se sabe del traslado al hospital y el tratamiento policial del caso.

«El velo del secreto sobre el asesinato de Hakan Tosun debe levantarse cuanto antes, se debe dar información completa a la opinión pública y se deben investigar todos los detalles», exige el comunicado de TGC.

«Es necesario un juicio eficaz y transparente contra los responsables y sus vínculos. Si no, la impunidad abrirá la vía a ataques similares», advierte el texto, que también denuncia amenazas por parte de familiares de los detenidos contra un periodista que investigó el crimen.

El Instituto Internacional de la Prensa (IPI), que reúne a periodistas y directivos de medios de comunicación de más de un centenar de países, expresó en un comunicado la «profunda preocupación de que el ataque pudiera estar relacionado con el periodismo de Tosun, especialmente su labor informativa sobre aspectos medioambientales y corrupción».

El IPI pide a las autoridades «investigar todos los motivos posibles, incluido su trabajo periodístico».

Hace un mes, Tosun fue detenido brevemente tras participar en una manifestación en Estambul contra una empresa dueña de una mina de lignito en el oeste de Turquía y en los últimos días apoyaba protestas contra la apertura de una cantera por parte de otra compañía en un pueblo agrícola.

La hermana del periodista, Öznur Tosun, ha señalado al diario BirGün que se siente insegura tras el ataque, que podría estar relacionado, según dijo, «con algo que el reportero vio esa noche en el lugar y quizás quería fotografiar», lo que habría podido provocar una reacción violenta de los atacantes. EFE

iut/ll/rcf