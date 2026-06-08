La presión aumenta en Francia para atajar las agresiones sexuales a niños

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El gobierno francés enfrentó este lunes una presión creciente para atajar las agresiones sexuales a menores tras el presunto asesinato de una niña a manos de un hombre denunciado por pederastia, en el último de una serie de escándalos.

Los casos de abusos sexuales a menores protagonizan las portadas en los últimos meses en Francia, donde cada tres minutos un niño es víctima, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise).

Monitores suspendidos en las escuelas de París; un excirujano, Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de prisión por agredir sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría menores; sacerdotes acusados de violaciones,…

«Todas las tragedias que escuchamos hoy, todas las víctimas que alzan la voz, todas aquellas que aún sufren en silencio, nos recuerdan una cosa: el tiempo de las medias tintas terminó», urgió la diputada socialista, Céline Thiébault-Martinez.

Thiébault-Martinez presentó en noviembre, junto a un centenar de diputados de izquierda y oficialistas, una proposición de «ley integral» para luchar contra la violencia machista y las agresiones sexuales a niños.

Pero el caso de Lyhanna lo devolvió a la palestra. El cadáver de esta niña de 11 años apareció la semana pasada en un silo agrícola abandonado en el suroeste de Francia, tras permanecer varios días desaparecida.

El principal sospechoso, Jérôme B., es el padre de una amiga suya que, según las informaciones que se conocieron tras su detención, contaba con varias denuncias por pederastia, pero ninguna condena.

Aunque las autoridades todavía no han informado sobre las causas de la muerte ni si fue agredida sexualmente, la indignación creció por este caso que el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de «inaceptable» fallo del sistema judicial.

La presidenta de la Asamblea Nacional (cámara baja), Yaël Braun-Pivet, urgió este lunes al gobierno a inscribir rápidamente en la agenda parlamentaria la «ley integral» propuesta, ya que es un «asunto nacional».

«¿A qué esperamos? (…) Debemos decidir que la lucha contra la violencia ejercida contra los niños, la lucha contra la violencia machista es una prioridad de nuestro país y de nuestro gobierno», abundó Thiébault-Martinez.

– Darmanin rechaza dimitir –

Organizaciones feministas y de protección de la infancia convocaron concentraciones este lunes a partir de las 19H00 (17H00 GMT) ante el ministerio de Justicia y un centenar de tribunales.

Bajo presión, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, rechazó dimitir, como le urgía la oposición de izquierdas, y reiteró que impondrá «sanciones» si una investigación ya abierta confirma faltas profesionales de los magistrados.

En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en agosto de 2025 contra Jérôme B. por violación de una menor, que investigaba la fiscalía de Auch, aunque nunca lo detuvo ni lo interrogó.

En una inusual carta al ministro, la mayoritaria Unión Sindical de Magistrados mencionó las decenas de circulares que envió desde 2025 que «inundaron las fiscalías», y subrayó que Francia cuenta con cuatro veces menos fiscales que la media europea.

Darmanin reunió este lunes a los fiscales generales de Francia a quienes pidió priorizar las denuncias por agresiones sexuales a menores, que en la actualidad ascienden a 70.000.

Poco después, la fiscalía de Auch anunció que el hermano de Jérôme B. fue detenido en el marco de una investigación por violación de una menor, violación conyugal, secuestro y amenazas entre 2007 y 2017.

«Los niños hablan. Y casi nunca les creemos. Y no los protegemos. ¿Es necesario entonces que un niño muera para que por fin se le crea?», escribió el domingo en una tribuna en el diario Le Monde Alice Gayraud, exresponsable de la Ciivise.

Sólo 7% de las denuncias de violencia sexual contra niños y 3% de las denuncias por violación de menores acaban con una condena, según esta comisión.

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