La presidencia de la COP31 llama a acelerar la electrificación global

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Redacción Medioambiente, 22 jun (EFE).- El presidente de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP31) que se celebrará en noviembre en Antalya (Turquía), Murat Kurum, ha llamado este lunes a gobiernos y empresas a acelerar la electrificación global para avanzar en los objetivos del Acuerdo de París y reducir la volatilidad de los precios energéticos.

El presidente designado de la COP31 y ministro turco de Medioambiente, Urbanización y Cambio Climático ha inaugurado la Semana de Acción Climática de Londres defendiendo que la electrificación debe convertirse en uno de los pilares de la respuesta global tanto a la crisis climática como al encarecimiento de la energía.

«Este asunto se está debatiendo hoy en consejos de ministros y consejos de administración de empresas porque acelerar la electrificación en la vida cotidiana es una necesidad urgente para proteger a países, empresas y familias frente a la fluctuación de los precios de la energía», ha afirmado.

La propuesta central de la presidencia turca pasa por impulsar un objetivo global denominado «35×35», que plantea que el 35 % del consumo final de energía proceda de la electricidad en 2035, frente al poco más del 20 % actual.

La iniciativa forma parte de las prioridades temáticas de la COP31, entre las que también figuran la reducción de residuos, el impulso de la economía circular, la construcción de ciudades resilientes o la financiación climática.

Kurum ha asegurado que la meta de la electrificación ya cuenta con el respaldo de diversos países, organismos internacionales y alianzas sectoriales, entre ellas la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) y la Global Renewables Alliance.

El responsable turco ha subrayado, además, que el aumento de la demanda eléctrica deberá ir acompañado de una expansión de las energías limpias para garantizar una transición energética segura y sostenible.

«Necesitamos electrificación y energías renovables, y ambas deben avanzar simultáneamente», ha sostenido.

La presidencia de la COP31 también ha insistido en la necesidad de movilizar financiación climática, especialmente para los países en desarrollo, con el objetivo de facilitar la transformación de sus sistemas energéticos.

En este sentido, Kurum ha recordado el compromiso adoptado en 2024 para movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 y ha reclamado a los países donantes que cumplan con sus aportaciones.

La antesala de la COP31

Durante la Semana de Acción Climática de Londres, la presidencia turca buscará ampliar el respaldo internacional a sus objetivos y preparar el terreno para las negociaciones de Antalya.

«Queremos conseguir más apoyo para nuestros objetivos y metas para que todos lleguen a la COP31 preparados y listos para hacer de la cumbre un éxito», ha señalado.

Entre las actividades previstas para esta semana figuran el lanzamiento internacional del Foro Empresarial de la COP31, un diálogo de alto nivel con la Agencia Internacional de la Energía sobre transición energética y una cumbre dedicada a la electrificación y la transición hacia energías limpias.

La agenda de la semana incluirá asimismo una audiencia con el rey Carlos III del Reino Unido para abordar los preparativos y prioridades de la próxima cumbre climática de Naciones Unidas. EFE

rgg/acm