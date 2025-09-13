The Swiss voice in the world since 1935

La presidencia de Perú celebra triunfo del pan con chicharrón en concurso de Ibai Llanos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 13 sep (EFE).- La presidencia de Perú celebró este sábado en sus redes sociales, al igual que otros ministerios, que el famoso pan con chicharrón ganó el concurso mundial de desayunos promovido por el ‘streamer’ español Ibai Llanos y declaró que «¡El Perú es clave, campeón e inigualable!».

En una publicación en la red social X, la Presidencia señaló que su gastronomía «es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico».

«Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo», agregó la publicación acompañada por una imagen de un pan con chicharrón (carne de cerdo a la parrilla) titulada «somos campeones».

Minutos antes, el popular youtuber anunciaba que Perú había obtenido «un total de 12,8 millones de votos, una auténtica barbaridad», mientras que Venezuela obtuvo 12,6 millones de votos.

«Perú, campeón del Mundial de Desayunos por 200 mil votos; el pan con chicharrón, campeón del mundo», confirmó.

Durante los días en que estuvo abierta la votación para elegir al mejor desayuno del mundo, entre el candidato peruano y la arepa venezolana, diversas entidades del Estado se sumaron para alentar a los peruanos a dejar su voto en las redes de Ibai Llanos, así como empresas, organismos y negocios vinculados directamente a la gastronomía.

«Gracias al esfuerzo de nuestros productores agropecuarios, nuestro pan con chicharrón conquista paladares y es reconocido a nivel mundial», compartió, por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en su cuenta de X.

A su vez, el ministerio de Economía y Finanzas apuntó que «¡el chicharrón mueve S/ 244 millones (70 millones de dólares) al año y fortalece nuestra economía!», al unirse a la celebración.

La noticia de la elección peruana en la final del concurso del famoso ‘streamer’ resonó este sábado entre el público asistente a los restaurantes y festivales que se organizaron en Lima para esperar la decisión definitiva.

En los últimos días, varios municipios en Perú y cocineros organizaron presentaciones para celebrar el tradicional desayuno como el organizado en Magdalena del Mar, el último miércoles, que reunió a sus vecinos para preparar y degustar el pan con chicharrón “más grande del mundo”.

La plaza principal de este distrito de Lima convocó a sus vecinos para, en vísperas del desenlace de la competencia, preparar su propuesta como nunca antes: 4 metros de largo por 3 de ancho, equivalente a 500 porciones del famoso desayuno, que luego repartió entre los entusiastas asistentes.EFE

mmr/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR