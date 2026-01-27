La presidencia francesa del G7 pide diálogo y no medidas unilaterales a los otros miembros

París, 27 ene (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, destacó al resto de los ministros del G7 que hay que apostar por el diálogo y no por las medidas unilaterales, en un claro mensaje destinado a Estados Unidos durante la primera reunión bajo la presidencia de su país, que se celebró por vídeoconferencia.

Lescure, en una reunión por videoconferencia con sus homólogos del G7, «subrayó la importancia de privilegiar el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes más que medidas unilaterales para hacer frente a las tensiones internacionales actuales», destacó el departamento francés de Finanzas destacó en un comunicado.

El responsable francés, según su gabinete, también recordó que «el interés colectivo está en la cooperación y en el diálogo más que en la fragmentación» e insistió en que hay que preservar unas relaciones «basadas en la confianza y en el respeto de los principios comunes de soberanía y de integridad territorial».

Esta primera cita de la presidencia francesa del G7 se debía programar inicialmente la semana pasada, en plena tensión entre Estados Unidos y el resto de los miembros (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá) por las ambiciones de Donald Trump por Groenlandia, pero finalmente fue aplazada.

El ministro francés aprovechó para insistir en sus prioridades este año, que son en primer lugar la reducción de los desequilibrios macroeconómicos mundiales, pero también renovar la cooperación internacional con los países en desarrollo y promover un crecimiento estable y sostenible.

También dijo que serían prioritarias la seguridad económica, la capacidad de resiliencia y la diversificación de las cadenas de valor, sobre todo en lo que se refiere al aprovisionamiento de minerales críticos y de tierras raras porque son condiciones para el crecimiento y la soberanía de las economías.

Igualmente figura en primera línea el apoyo a Ucrania, que como destacó el Ministerio francés de Finanzas en su comunicado «sigue afrontando la agresión brutal e ilegal de Rusia».

En esta vídeoconferencia de ministros de los países del G7 también participaron la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga.

Sobre los desequilibrios macroeconómicos internacionales, París cree que son los causantes de las posiciones de conflictividad que reprocha a las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China.

Alude así a los llamados «déficits gemelos» de Estados Unidos, el de sus presupuestos y el comercial; a la falta de inversión de Europa, con un muy bajo nivel de innovación y de crecimiento; y a la fuerte expansión de la producción china, con un consumo interior muy limitado, que tiene como consecuencia la inundación de los mercados exteriores y las reacciones de protección de muchos de ellos.

Según el análisis del presidente francés, Emmanuel Macron, es la sobreproducción china lo que llevó a Donald Trump a su avalancha de aranceles.

Eso está conduciendo a que los productos chinos que ahora no pueden entrar en el mercado estadounidense por esas barreras acaben en otros países, en especial de Europa, y eso agrava sus problemas de competitividad.

Francia pretende convencer de que esos desequilibrios y las tensiones que llevan aparejadas se tienen que corregir, y la solución que propone es incitar a China a estimular su consumo interno y a hacer más inversiones directas en Europa en tecnologías clave. EFE

