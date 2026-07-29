La Presidencia iraquí condena el ataque de A.Saudí y EEUU por violar la soberanía del país

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Bagdad, 29 jul (EFE).- La Presidencia de Irak consideró el ataque conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí lanzado este miércoles contra milicias iraquíes proiraníes en su territorio, con un saldo de 20 muertos y 32 heridos, de «flagrante violación de la soberanía» del país.

En un comunicado, la Presidencia condenó el bombardeo que tuvo como objetivo posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en varias zonas de Irak, lo que provocó la muerte de al menos 20 miembros del grupo y 32 heridos, y lo consideró «inaceptable» y un «ataque contra sus instituciones oficiales de seguridad».

Igualmente, reiteró su «postura firme de rechazo al uso del territorio iraquí como punto de partida o escenario para atacar a países vecinos o saldar cuentas regionales e internacionales», indicó la nota. EFE

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