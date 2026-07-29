La Presidencia iraquí condena el ataque de A.Saudí y EEUU por violar la soberanía del país

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Bagdad, 29 jul (EFE).- La Presidencia de Irak consideró el ataque conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí lanzado este miércoles contra milicias iraquíes proiraníes en su territorio, con un saldo de 20 muertos y 32 heridos, de «flagrante violación de la soberanía» del país.

En un comunicado, la Presidencia condenó el bombardeo que tuvo como objetivo posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en varias zonas de Irak, lo que provocó la muerte de al menos 20 miembros del grupo y 32 heridos, y lo consideró «inaceptable» y un «ataque contra sus instituciones oficiales de seguridad».

Si bien la Presidencia rechazó «cualquier agresión contra su territorio», reiteró su «firme postura contra el uso del territorio iraquí como plataforma o escenario para ataques contra países vecinos o para saldar cuentas regionales e internacionales».

El pasado lunes, Arabia Saudí denunció el lanzamiento de drones contra su infraestructura energética por parte de «milicias terroristas respaldadas por Irán» desde Irak, y urgió a Bagdad a tomar medidas para controlar a estos grupos.

«Esta postura se basa en nuestro compromiso con los principios de buena vecindad, respeto a la soberanía de los Estados y no injerencia en sus asuntos internos», indicó la nota.

Por ello, la Presidencia instó a «todas las partes a respetar la soberanía de Irak y a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar su seguridad y estabilidad», y subrayó la «necesidad de priorizar el diálogo» para evitar una escalada en la región.

Mientras, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó este miércoles la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los ataques, indicó en un comunicado el Gobierno, sin que se haya pronunciado sobre este bombardeo hasta el momento.

La condena iraquí llega después de bombardeos de Riad y Washington durante la madrugada del miércoles que tuvieron como blanco posiciones del poderoso grupo FMP, una amalgama de grupos armados iraquíes que incluye a milicias alineadas con Irán y que actúan al margen de esta formación integrada en las Fuerzas Armadas de Irak.

Según defendió el Comando Central de EE.UU. (Centcom), la ofensiva fue en respuesta a un previo lanzamiento de más de treinta drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

Las Fuerzas de Movilización Popular consideraron «este ataque una escalada sumamente peligrosa, una violación de la soberanía iraquí y un atentado contra sus instituciones de seguridad oficiales», indicaron en un comunicado.

Las FMP, compuesta formaciones en su mayoría chiíes aunque también existen milicias más pequeñas formadas por suníes u otros grupos minoritarios, han lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí, lo que ha provocado la respuesta de Riad. EFE

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