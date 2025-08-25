La Presidencia palestina condena el asesinato de periodistas gazatíes en ataque israelí

Jerusalén, 25 ago (EFE).- La Presidencia palestina condenó este lunes el ataque israelí doble contra el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el que fueron asesinadas una veintena de personas, entre ellas cinco periodistas.

«Atacar a periodistas constituye una violación flagrante de la ley internacional», dijo la oficina, en manos del presidente Mahmud Abás, en un mensaje recogido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

La Presidencia destacó que los periodistas fueron asesinados «mientras cumplían con su deber profesional y humanitario cubriendo el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino», y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas para proteger a los reporteros gazatíes.

Israel bombardeó primero este hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad, en una técnica conocida como ‘doble golpe’ (ilegal según el derecho internacional).

Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Este lunes, el Ejército israelí atacó el Hospital Nasser, matando al menos a 20 personas, según el recuento de las autoridades sanitarias.

Además de los periodistas asesinados, que solían hacer retransmisiones en directo desde el lugar atacado, en el bombardeo murió un estudiante de Medicina, un trabajador de seguridad del Naser y un rescatista de la Defensa Civil gazatí.

Las fuerzas israelíes admitieron su ataque contra el hospital y dijeron que lamentan «cualquier daño a individuos no involucrados». Además, anunciaron una investigación, sin dar más detalles sobre el objetivo del ataque directo o las circunstancias del incidente. EFE

jdg/pms/ad