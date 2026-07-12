La Presidencia palestina condena los ataques iraníes contra países del Golfo y Jordania

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Jerusalén, 12 jul (EFE).- La Presidencia palestina condenó este domingo los últimos ataques de Irán a países del golfo Pérsico y a Jordania, al suponer un ataque contra la «seguridad y la soberanía» de estas naciones.

«La Presidencia reafirmó la plena solidaridad de Palestina con los países árabes afectados en su lucha contra los actos de agresión que buscan socavar su seguridad, soberanía y estabilidad», dijo la Presidencia de Mahmud Abás en un comunicado difundido por la agencia oficial palestina, Wafa.

En la nota, subrayó su apoyo a las medidas adoptadas por los países afectados para «proteger a sus pueblos, preservar su seguridad y estabilidad, y salvaguardar su soberanía».

E hizo un llamamiento a «priorizar el diálogo como base para la resolución de las disputas regionales de conformidad con el derecho internacional».

Irán lanzó ataques con misiles y drones que afectaron a varios puntos de Oriente Medio, en particular en Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán -país que no identificó la autoría- y Jordania, dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses.

En concreto, Catar informó de al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla tras la intercepción de proyectiles.

Estos ataques se enmarcan en una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se extendió este domingo a países de Oriente Medio después de que Washington lanzara otra ronda de ataques contra territorio iraní. EFE

mt/mgr