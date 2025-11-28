La presidenta Claudia Sheinbaum promete más apoyos para el deporte mexicano

México, 28 nov (EFE).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prometió este viernes más apoyos para el deporte mexicano luego de los excelentes resultados que se obtuvieron en las competencias internacionales de este año.

«Vamos a tener más apoyos. Quiero felicitar a todos los galardonados de este día y especialmente a Rommel Pacheco por el excelente trabajo que está haciendo al frente de la Conade. A todos los que participan en estas competencias muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria», afirmó la mandataria.

Sheinbaum encabezó la quincuagésima entrega del Premio Nacional del Deporte, que otorga un diploma firmado por la presidenta, una medalla de oro ley de 0.900 y un premio de 796.005 pesos (unos 43.500 dólares) que recibieron 16 deportistas, entrenadores y jueces por ser los mejores del deporte mexicano en este 2025.

«Ustedes representan una gran alegría para el pueblo de México. Somos una nación extraordinaria, un pueblo maravilloso y una potencia cultural reconocida en el mundo entero», subrayó la presidenta.

En el evento también estuvo presente Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien presumió el número de preseas ganadas en este año.

«Este 2025 ha sido un año lleno de satisfacciones en el que ganamos 966 medallas en deporte convencional y 876 en deporte paralímpico para un total de 1842 medallas en las distintas competencias internacionales», destacó Pacheco.

Algo que dijo fue consecuencia, dijo, del apoyo del gobierno.

«Esto se logró gracias a que se incrementó la inversión en becas de los deportistas en 100 millones de pesos, que representa un 33 por ciento más, es el más significativo aumento en los últimos 30 años. Esto nos da grandes esperanzas para este ciclo olímpico», aseguró el exclavadista que participó en los Juegos Olímpicos de 2004, 2008, 2016 y 2020.

Andrea Becerra, ganadora del oro en el Mundial de tiro con arco de Gwangju en la categoría femenina, agradeció a nombre de los atletas el reconocimiento recibido.

«En el aniversario 50 de la entrega del Premio Nacional del Deporte ser parte de los ganadores nos llena de emoción y nostalgia. Ver la bandera de México en lo más alto nos hace sentir orgullosos de decir que lo logramos», señaló Becerra. EFE

