La presidenta de Costa Rica propone leyes contra el crimen y el «ocio» en las cárceles

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San José, 15 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó este lunes al Congreso un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, con el cual busca endurecer la lucha contra el crimen y eliminar el «ocio» en las cárceles del país mediante actividades productivas remuneradas.

«Este Gobierno está del lado de las víctimas, de las familias honestas y de los policías que todos los días arriesgan su vida por Costa Rica. No vamos a seguir tolerando una puerta giratoria que devuelve delincuentes a las calles», expresó Fernández.

Una de las iniciativas es la ‘Ley mano firme contra la reincidencia’, la cual propone que se le ordene prisión preventiva a personas sospechosas de reincidir en delitos sin que los jueces puedan ordenar otras medidas cautelares fuera de la cárcel.

Fernández también presentó el proyecto de ‘Ley para combatir las asociaciones criminales’, que establece una pena de 1 a 6 años de cárcel a quien pertenezca a una organización criminal, que puede subir hasta 20 años si se trata de una banda de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o tráfico de órganos.

El paquete de leyes también incluye una ‘Ley cero ocio en las cárceles’, mediante la cual se pretende que los presos reciban capacitaciones y realicen trabajos remunerados, y que el dinero que generen se dirija a cubrir su manutención, a apoyar a sus familias y a la reparación de las víctimas.

Otra de las iniciativas de ley busca garantizar una mayor protección legal a los policías en casos de legítima defensa y endurecer las penas para quien se resista o ataque a un policía.

«Les toca a ustedes diputados tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y las familias de las víctimas están esperando», declaró Fernández, quien desde que asumió la presidencia el pasado 8 de mayo ha criticado a la oposición política y al Poder Judicial, según ella, por priorizar los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas.

El pasado 25 de mayo la mandataria afirmó que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes del país, por lo que pidió al Organismo de Investigación Judicial que «dé un paso al frente» con las investigaciones contra 260 estructuras criminales integradas, según dijo, por 4.300 miembros.

Fernández destacó la importancia de la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una «megacárcel» que tiene un avance del 36 % en su construcción, y que tendrá una capacidad para 5.100 presos.

Está cárcel que costará unos 35 millones de dólares está inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, el 70 % de los cuales se deben al narcotráfico, aseguran las autoridades. EFE

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