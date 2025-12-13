The Swiss voice in the world since 1935
La presidenta de ente electoral hondureño denuncia riesgos que podrían afectar su libertad

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este sábado que en la fase final del escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se están «enfrentando riesgos» que pueden afectar su «libertad e integridad física».

«Avanzamos con enormes esfuerzos, superando retos y enfrentando riesgos que, incluso, pueden implicar nuestra libertad e integridad física», indicó Hall en la red social X.EFE

