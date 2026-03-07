La presidenta de Eslovenia apoya la postura crítica de España frente a EE.UU. en Irán

2 minutos

Zagreb, 7 mar (EFE).- La presidenta de Eslovenia, la liberal Natasa Pirc Musar, expresó este sábado su apoyo al Gobierno de España por su postura crítica con Estados Unidos en la guerra de Irán y defendió la necesidad de apostar por la diplomacia frente a la escalada militar.

En una declaración pública, emitida por la agencia de noticias eslovena STA, la mandataria subrayó que las guerras no resuelven los problemas, sino que los profundizan y generan nuevos conflictos.

Por eso, Pirc Musar insistió en la importancia del diálogo y del respeto al multilateralismo y a los valores fundamentales, como la dignidad humana.

En este contexto, la presidenta manifestó su respaldo a la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de rechazar el uso estadounidense de bases aéreas situadas en territorio español para operaciones militares contra Irán.

Según Pirc Musar, esta postura refleja un «compromiso con el derecho internacional» y con la búsqueda de soluciones pacíficas a las crisis internacionales.

La mandataria advirtió de que la escalada de violencia en Oriente Medio, así como la destrucción y las víctimas civiles —incluidos niños, hospitales y patrimonio cultural—, tienen consecuencias que van más allá de la región.

A su juicio, estos acontecimientos ponen en cuestión los fundamentos mismos del proyecto europeo, basado en valores como la democracia, la solidaridad y el Estado de derecho.

“Por eso, sigo con preocupación los giros hacia una política pragmática y apoyo a aquellos líderes europeos que defienden un retorno a la esencia europea y al respeto del derecho internacional”, señaló la presidenta en un comunicado.

“¿Cómo es posible que, en nuestros días, un país que defiende la justicia, el respeto de la ley y la paz se arriesgue a presiones políticas y sanciones?”, se preguntó Pirc Musar en alusión a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de cortar las relaciones comerciales con España.

“Ya es hora que todos los países que abogan por la resolución pacífica de los conflictos, en todos los rincones del mundo, digamos un NO rotundo al egoísmo y un NO rotundo al uso de la guerra como instrumento de política exterior”, concluyó la presidenta de Eslovenia. EFE

