La presidenta de la Asamblea General califica de «inaceptable» la situación en Gaza

2 minutos

Naciones Unidas, 7 oct (EFE).- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, aseguró este martes a través de su portavoz que la situación en Gaza es «política y moralmente inaceptable» dos años después de los ataques de Hamás contra Israel.

«Debe haber un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás y la entrada rápida y sin restricciones de la ayuda humanitaria» en Gaza, expresó la portavoz de la presidenta, La Neice Collins, en una rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York.

Collins agregó que Baerbock se hace eco de la declaración del secretario general, António Guterres, sobre los ataques, y coincide con él en la necesidad de intervenir en esta guerra «ahora mismo».

Además, volvió a condenar la retención de rehenes por Hamás, la muerte de decenas de miles de civiles palestinos y la destrucción de la infraestructura civil, así como el desplazamiento de casi toda la población de Gaza.

Y abogó por que «se aprovechen las oportunidades» de algunos avances diplomáticos para «poner fin al sufrimiento de israelíes y palestinos», en aparente referencia al acuerdo alcanzado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Equipos negociadores de Israel y el grupo palestino Hamás continúan este martes sus conversaciones indirectas sobre la implementación del plan de Trump para la paz en Gaza, tras concluir esta madrugada su primera reunión.

Según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones, Hamás aceptó hoy entregar sus armas a un comité egipcio-palestino al tiempo que rechazó categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición.

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centrará las negociaciones en Egipto- estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu. EFE

asg-int/jco/rcf