La presidenta de la Eurocámara, «conmocionada por el terrible asesinato» de Kirk

Bruselas, 11 sep (EFE).-La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, aseguró sentirse » conmocionada por el terrible asesinato» del comentarista conservador Charlie Kirk , tras recibir un disparo en un evento celebrado en la Universidad de Utah (Estados Unidos).

«Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos pequeños, quienes fueron el pilar de su vida», añade Metsola en redes sociales antes de desearles «que encuentren fuerza y ​​que descanse en paz».

Kirk, de 31 años, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas, falleció hoy tras ser alcanzado por un disparo en el cuello, un asesinato que hace temer por el aumento de la violencia política en EE.UU..

El auditorio universitario de la Universidad de Utah Valley estalló en gritos y confusión cuando un disparo alcanzó a Kirk en el cuello, obligándolo a llevarse la mano a la herida mientras los asistentes corrían en pánico, según se observa en un video que se viralizó en redes sociales.

Dos horas después del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la muerte de Kirk y dijo que «fue querido y admirado por todos, especialmente por mí». EFE

