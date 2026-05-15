La presidenta de México anuncia un cambio en la dirección de la petrolera Pemex

afp_tickers

1 minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró este jueves a Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en momentos en que la empresa estatal ha sufrido una baja en su calificación crediticia.

El nuevo titular de Pemex era el director de finanzas de la firma y substituye a Víctor Padilla, explicó la mandataria en un video publicado en la red social X en el que apareció con sus dos colaboradores.

Carpio «lleva ya un año y medio trabajando en Pemex, conoce los proyectos», explicó la mandataria izquierdista.

Añadió que Padilla, quien ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en la academia, se había comprometido a estar 18 meses en el cargo, que ocupó desde octubre de 2024.

La petrolera, fundamental para la economía del país, enfrenta una profunda crisis desde hace dos décadas con una deuda que se ha duplicado mientras que la producción ha caído en más de 50%, debido al envejecimiento de sus yacimientos y a la falta de inversión.

Pemex, que busca recuperarse con un agresivo apoyo financiero del gobierno, cerró 2025 con una pérdida de unos 2.500 millones de dólares.

La empresa también ha sufrido distintos percances en sus instalaciones. A inicios de esta semana, un incendio en una refinería del sureño estado de Oaxaca dejó un trabajador muerto.

El pasado miércoles, la calificadora Standard & Poor’s cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y de la también estatal Comisión Federal de Electricidad.

sem/jm/mvl