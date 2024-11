La presidenta de México asegura que «no habrá guerra arancelaria» con EEUU por Trump

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que «no habrá guerra arancelaria» con Estados Unidos pese a los amagos del mandatario electo estadounidense, Donald Trump, de imponer un impuesto del 25 % a todos los productos mexicanos.

“No va a haber potencial guerra arancelaria», sostuvo la mandataria en su conferencia matutina un día después de hablar por teléfono con Trump sobre migración y narcotráfico.

Sus declaraciones contrastan con la carta que envió el martes al líder republicano en la que advirtió de que «a un arancel vendrá otro en respuesta» y en la que rechazó sus «amenazas».

La presidenta indicó que no habló de «aranceles» en la llamada del miércoles con Trump, quien anunció el lunes que una de sus primeras órdenes ejecutivas será imponer impuestos de 25 % a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, en particular el fentanilo.

La mandataria recordó que «él plantea que el tema de la migración, en la frontera», y «el fentanilo, son dos temas que le preocupan y ese era el argumento para poner los aranceles».

«Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés, y que si no, él iba a poner aranceles, ya no se planteó de esa manera», aseveró.

Tras su conversación, Trump aseguró en Truth Social que Sheinbaum “aceptó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, efectivamente cerrando la frontera”, mientras que ella publicó en X que «reiteró que la postura de México no es cerrar fronteras”.

“Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde, particularmente, enero del 2024, frente a un incremento de la migración que hubo, particularmente en los últimos meses de 2023, esta estrategia integral la estamos fortaleciendo», comentó ahora.

La presidenta y las cámaras del sector privado presentaron el miércolesel nuevo consejo empresarial como un frente unido para combatir los aranceles de Trump y respaldar al Gobierno en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). EFE

