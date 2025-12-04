La presidenta de México confirma reunión con Trump en el sorteo del Mundial en Washington

1 minuto

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de Fútbol del 2026, tendrá una “pequeña reunión” con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer cara a cara en persona entre ambos líderes.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro. EFE

