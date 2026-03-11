La presidenta de México descarta demandar a Musk por un mensaje relativo al narco

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que descartó presentar una demanda contra el empresario Elon Musk por un mensaje que escribió en su red social X en el que la vincula con el narcotráfico.

El pasado 23 de febrero, luego de que poderoso capo Nemesio Oseguera «El Mencho» muriera en un operativo militar, el magnate se refirió a una declaración de la mandataria y añadió el comentario: «Solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le ordenan decir».

Tras la publicación, Sheinbaum dijo que iba a evaluar con su equipo legal si emprendía alguna acción contra Musk, dueño del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de la red social X.

«Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil que era en este caso. Ya vemos si sigue, lo reevaluaremos», dijo la presidenta a una pregunta expresa en su rueda de prensa matutina.

Musk, que colaboró en el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado en distintas ocasiones las políticas de seguridad y de combate al narcotráfico.

En 2023, el empresario anunció la construcción de una Gigafactory de Tesla en el estado mexicano de Nuevo León (norte), pero abandonó el proyecto en 2024 ante las amenazas de Trump de imponer aranceles.

