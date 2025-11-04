La presidenta de México descarta una eventual intervención armada de Trump

afp_tickers

2 minutos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos, tras informes de prensa de que su par estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de la droga en suelo mexicano.

«Eso no va a ocurrir», dijo la mandataria izquierdista tras ser interrogada en rueda de prensa sobre publicaciones de medios estadounidenses según las cuales Trump evalúa tareas militares y de inteligencia en México.

«No estamos de acuerdo» con ninguna intervención, agregó.

La mandataria aseguró que durante meses se trabajó con Washington una estrategia de seguridad que fue firmada durante la visita en septiembre a la capital mexicana del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El acuerdo refrendó «respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación», afirmó Sheinbaum.

Explicó que en llamadas telefónicas, el mandatario republicano le ha ofrecido apoyo militar.

«Siempre le he dicho ‘muchas gracias presidente Trump, pero no'», afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a «injerencismos e intervencionismos».

Estas informaciones de prensa sobre una eventual intervención de Estados Unidos en México se conocen luego de que el gobierno de Trump ha llevado adelante operaciones contra supuestas lanchas cargadas de droga que transitan por el Pacífico y el Caribe.

La semana pasada, Washington informó que atacó una de esas embarcaciones con saldo de 14 muertos y solicitó a México realizan una búsqueda de un sobreviviente en sus costas del Pacífico sur.

La Marina mexicana informó sin embargo que fue imposible rescatar al supuesto herido.

sem/acc/ad