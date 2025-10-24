La presidenta de México evita comentar la súbita ruptura de Trump con Canadá

2 minutos

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que las negociaciones comerciales con Estados Unidos van «muy adelantadas», a la vez que evitó comentar el súbito anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de suspender las negociaciones comerciales con Canadá por una cuña publicitaria canadiense que criticaba los aranceles con palabras del expresidente Ronald Reagan (1981-1989).

“Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados», subrayó la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana rechazó así valorar al anuncio de Trump, que sorprendió al Gobierno canadiense con la cancelación de las negociaciones del tratado comercial y que en las últimas semanas había redoblado los esfuerzos negociadores con EEUU para lograr eliminar o reducir los aranceles impuestos este año a sus exportaciones.

La polémica surgió tras la transmisión de un anuncio televisivo, pagado por la provincia de Ontario y transmitido en Estados Unidos, que utiliza imágenes de un discurso pronunciado por el presidente Ronald Reagan en 1987 en el que explicó que los aranceles eran negativos para los trabajadores estadounidenses.

Dos años después, el 1 de enero de 1989, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EE.UU. que fue el precursor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 con la inclusión de México.

Este viernes, Sheinbaum evitó opinar sobre el desencuentro entre Estados Unidos y Canadá y recordó que están avanzando las conversaciones para la revisión del T-MEC, actualización del pacto comercial sellado entre los tres países en 2019.

Sin embargo, precisó que las autoridades estadounidenses, durante esta revisión, han planteado algunos puntos que son consideradas como barreras al tratado comercial.

“Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantada «, insistió. EFE

csr/afs/pddp

(foto)(video)