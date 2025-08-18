La presidenta de México promete fortalecer la seguridad y la cooperación con Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este viernes a fortalecer la seguridad fronteriza y la cooperación con Guatemala, en una reunión con su par guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Esta primera cita entre ambos mandatarios, en una isla guatemalteca próxima a la frontera común, tuvo lugar dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco en persecución de supuestos narcos, que provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

«En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad», infraestructura ferroviaria, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo, dijo Sheinbaum en rueda de prensa conjunta con Arévalo.

La reunión se desarrolló en la isla de Flores, en el lago Petén Itzá de la región guatemalteca de Petén, fronteriza con México y Belice, un manto de agua dulce donde los antiguos mayas establecieron un gran asentamiento.

La presidenta afirmó que la seguridad será fundamental «para que nuestras fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar».

«México y Guatemala no solo comparten una frontera, compartimos familias, costumbres, mercados, caminos, ríos y sueños. Lo que ocurre de un lado repercute en el otro y por eso nuestra cooperación no es una opción, sino un deber fraterno», aseguró.

Sheinbaum insistió en trabajar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que promete complementar al Canal de Panamá.

Arévalo, por su parte, indicó que el país está listo para sumarse a «la interconexión ferroviaria entre ambos países».

El mandatario también se congratuló por la interconexión energética binacional, que ha «permitido que miles de familias guatemaltecas en áreas de difícil acceso puedan obtener energía eléctrica».

Arévalo también destacó la reactivación del grupo de alto nivel de seguridad, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación (Interior) de ambos países.

Ambos gobernantes reiteraron en su reunión el «compromiso inequívoco con el combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada», según Arévalo.

En julio de 2024, casi 600 mexicanos huyeron hacia Guatemala a causa de la violencia del crimen organizado, pero volvieron a su país unos meses después.

Más tarde, Sheinbaum, Arévalo y el primer ministro de Belice, John Briceño, anunciaron la creación de la «Gran Selva Maya», un área protegida de 5,7 millones de hectáreas que, dijeron, es la segunda reserva natural más grande del continente después de la Amazonía.

«México reafirma hoy su compromiso con la creación de una gran reserva trinacional (…), como el símbolo de nuestra responsabilidad compartida con la biodiversidad y los pueblos que la habitan», dijo Sheinbaum en un mensaje a los medios junto con Arévalo y Briceño.

